Menemen FK işini sağlama aldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Geçen hafta da evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yenen İzmir ekibi, 51 puana ulaşıp 4'üncü sırada kaldı. 7'nci sıradaki Karacabey Belediyespor'a 12 puan fark atan Menemen FK'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, seriyi sürdürüp hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Önlerinde 8 maç olduğunu ifade eden Basatemür, "Bu süreci en iyi şekilde bitirip ardından bir üst lig için mücadele edeceğiz. Aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Menemen FK bu hafta sahasında Ankara Demirspor'la karşılaşacak.