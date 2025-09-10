Menemen FK kaleci Yusuf Karagöz'ü kiraladı

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maç sonunda 6 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, Süper Lig'den kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Yusuf Karagöz'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yusuf Karagöz, Kulüp Başkanı Bilgin Tokul ile bir araya gelerek sözleşmesini imzaladı. Alanyaspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki eldiven, kariyerinde Süper Lig'de 14 maça çıktı.

