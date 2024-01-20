Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Menemen FK kritik virajda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'a misafir olacak.

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 10:44
  • Giriş: 20.01.2024 10:44
  • Güncelleme: 20.01.2024 10:44
Kaynak: DHA
Menemen FK kritik virajda

Isparta Atatürk Stadı'nda Tolga Akbaba'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 33 puanla 5'inci sırada bulunan Isparta 32 Spor'un, 1 puan gerisinde 7'nci basamakta yer alan Menemen FK'nın deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. 

Kazanıp yeniden play-off hattı içinde yer almak istediklerini vurgulayan Vural, "Deplasmanlarda iyi sonuçlar elde ettik. Bu maçı da kayıpsız geçecek güçteyiz, takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 