Menemen FK kritik virajda
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'a misafir olacak.
Kaynak: DHA
Isparta Atatürk Stadı'nda Tolga Akbaba'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Ligde 33 puanla 5'inci sırada bulunan Isparta 32 Spor'un, 1 puan gerisinde 7'nci basamakta yer alan Menemen FK'nın deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.
Kazanıp yeniden play-off hattı içinde yer almak istediklerini vurgulayan Vural, "Deplasmanlarda iyi sonuçlar elde ettik. Bu maçı da kayıpsız geçecek güçteyiz, takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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