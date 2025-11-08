Menemen FK lidere karşı
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'u yenip 4 maçlık galibiyet hasretine son vererek Play-Off yarışını sürdüren Menemen Futbol Kulübü yarın lider Mardin 1969 Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Kızıltepe İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Mardin ekibi 11 maçta 26 puan topladı. Menemen FK, 19 puanla gerisine düştüğü Play-Off hattını tekrar yakalamaya çalışıyor. Sarı-lacivertli takım, rakibine evindeki ilk yenilgisini tattırarak dış sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
(FOTOĞRAF)