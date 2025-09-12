Menemen FK'nın son transferi Yunus Emre

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yunus Emre Karagöz'ü renklerine bağladı. Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Kartal Bulvarspor’da forma giyen Yunus Emre ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Teknik direktör Bilal Kısa yönetiminde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Menemen FK yarın 3'te 3 yapan lider Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

