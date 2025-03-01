Menemen FK önemli deplasmanda

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp Play-Off hattında yeniden avantajlı konuma gelen Menemen Futbol Kulübü yarın şampiyonluk yarışında ikinci basamaktaki 68 Aksarayspor'a konuk olacak. Dağılgan Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Aksarayspor grupta haftaya lider Serik Belediyespor'un 1 puan gerisinde 52 puanla zirve takipçisi olarak başladı. Uzun süre lider götürdüğü grupta bir dönem düşüş yaşayan Menemen FK ise 44 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.