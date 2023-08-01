Menemen FK, Orhan Yıldırım’ı renklerine bağladı

Menemen FK, son olarak Alman ekibi CFC Hertha 06 formasını giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Orhan Yıldırım’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK, çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve Alman ekibi CFC Hertha 06 formasını giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Orhan Yıldırım’ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “LFC Berlin altyapısında futbola başlayan ve U-18 Milli Takım formamızı da terletmiş Orhan Yıldırım ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Orhan Yıldırım’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.