Menemen FK, Recep Aydın’ı renklerine bağladı

Menemen FK, son olarak Altınordu formasını giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Aydın’ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve son olarak Altınordu forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Aydın’ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Altınordu formasıyla mücadele eden Recep Aydın ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Recep Aydın’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.