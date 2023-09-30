Menemen FK seri peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup eden Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Fethiyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Levent Buğra Vartemel yönetecek.

Sıralamada 7 puanla 7'nci basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Cenk Laleci, Fethiyespor karşısında galip gelip seri başlatmak istediklerini söyledi.

Henüz galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Fethiyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Erhan Altın ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına çok güvendiğini dile getirdi.