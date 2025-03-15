Menemen FK seri peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yenerek Play-Off yolunda kritik bir galibiyet alan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Erbaaspor'la oynayacak.

Erbaa Yeni İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Enver Aydın görev yapacak.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Erbaaspor deplasmanında mutlak galibiyet beklediklerini belirterek, "Kazanıp üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Son 3 deplasman maçımızı kazanamamıştık, bu gidişatı da değiştireceğiz" dedi. Menemen FK bu maç öncesi 48 puanla 4'üncü, Erbaaspor ise 32 puanla 11'inci sırada yer alıyor.