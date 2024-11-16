Menemen FK, Somaspor'u misafir edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanıp 28 puanla zirve iddiasını sürdüren Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında orta sıralarda yer alan Somaspor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'nda Melih Kurt'un düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Menemen FK, oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak zirve yarışına ağırlığını koydu. Somaspor ise geride kalan 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde edip 10 puan toplayabildi.