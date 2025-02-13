Menemen FK son dakikada güldü

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışındaki önemli rakiplerinden Vanspor'la zorlu deplasmanda 90+4'üncü dakikada Seçim Can'ın attığı golle 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, evinde mutlu döndü. Bu beraberlikle Vanspor'un 1 puan farkla önünde kalan sarı-lacivertliler Play-Off için kritik puanı aldı.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Maçın ilk devresini 1-0 galip tamamladık. İkinci yarıda geriye düşmemize rağmen son dakika golüyle puanı aldık. Bu tür maçlarda alınan her puan önemli. Rakibimiz bizi yenseydi önümüze geçecekti. Buna izin vermedik" diye konuştu.