Menemen FK telafi etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Nazillispor'u 5-3 yenen Menemen FK, Play-Off yolunda rahat nefes alırken, geçen haftaki yenilgiyi de telafi etti.

Gol düellosu şeklinde geçen maçı kazanıp 40 puana ulaşan sarı-lacivertlilerin teknik patronu Burhanettin Basatemür seri yakalamak istediklerini dile getirdi.

Maçta 4-0 öne geçtiklerini belirten Basatemür, "Son anlara doğru kalemizde birden 3 gol gördük. Bunu düzeltmeliyiz. Kazanmak önemliydi savunma konusunda da dikkatli olmalıyız" yorumunu yaptı.