Menemen FK Türkiye Kupası'na veda etti

İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'na da veda etti. Ligdeki rakiplerinden Muşspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler 13'üncü dakikada Muşspor'un 10 kişi kalmasıyla önemli avantaj yakaladı. Ancak 90 dakikayı gol atamadan berabere tamamlayan Menemen FK, uzatma dakikalarında topu ağlarında gördü. 97'nci dakikada 1-0 geriye düşen Menemen FK maçı kaybedip elendi. Son 5 resmi maçını kazanamadan bitiren Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa hafta sonu evlerinden oynayacakları Fethiyespor maçına odaklandıklarını ve çıkışa geçeceklerini dile getirdi.

