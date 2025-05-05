Menemen FK, Vanspor'a karşı üstün

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 4'üncü bitirip Play-Off 1'inci Turu'nda perşembe günü evinde 5'inci Vanspor ile karşı karşıya gelecek Menemen Futbol Kulübü rakibiyle oynadığı 7 maçta üstünlük kurdu. Şu ana kadar bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, Vanspor'a karşı tek yenilgi aldı, 2 maç ise berabere tamamlandı. İki takım ilk olarak 2010 senesinde Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi ve Menemen FK maçı 1-0 kazanarak Vanspor'u eledi.

Menemen FK, 2011-2012 sezonunda Vanspor ile 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eşleşti. Vanspor evindeki mücadeleyi 3-1 kazanırken, Menemen FK sahasındaki müsabakadan 1-0 galip ayrıydı. Takımlar bu kez 2013-2014'te 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer aldı. İzmir ekibi deplasmanda 2-1, evinde de 1-0 kazanmasını bildi. Bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oyanan iki maç da berabere tamamlandı. Menemen FK rakibiyle evinde 1-1, gurbette ise 2-2 berabere kaldı.

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