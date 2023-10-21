Menemen FK ve Somaspor puan yarışında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen ancak son 5 maçını kazanamayan Somaspor ile istikrarsız performans sergileyen Menemen FK yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun görev alacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ajans Haberleri 21.10.2023 11:38 Giriş: 21.10.2023 11:38

Güncelleme: 21.10.2023 11:39 Kaynak: DHA

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Ev sahibi Menemen FK'da Erhan Kara ve Özkan Yıldırım mücadelede görev yapamayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Oğuzhan Ayaydın forma giyemeyecek. Menemen FK'da dün Teknik Direktör Cenk Laleci ile yolların ayrılmasının ardından takımı sahaya Altyapı Direktörü Dilaver Mutlu çıkaracak. Menemen Futbol Kulübü, Somaspor maçının ardından yeni teknik direktörünü belirleyecek. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar'ı liste başı yaptığı bildirildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de Bucaspor 1928'i çalıştıran Karafırtınalar'la hafta başında görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştırıp ardından Bucaspor 1928'e geçen Karafırtınalar, İzmir ekibiyle Play-Off finali oynadı. Bucaspor 1928, Karafırtınalar yönetiminde 18 maça çıkıp 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.