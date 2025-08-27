Menemen FK'ya genç kanat

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona başlarken bir yandan da önemli oyuncuların ayrıldığı kadrosunu takviye etmeye çalışan Menemen Futbol Kulübü transferde Manisa FK'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara’yı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Efe Taylan'ı satın alma opsiyonunu alarak sezon sonuna kadar kiraladı. Efe Taylan'ın imza törenine Başkan Bilgin Tokul katıldı. Geçen sezon 1'inci Lig'de Manisa formasıyla 22 maça çıkıp 1 gol atan genç oyuncu daha önce kiralık olarak İzmir Çoruhlu FK ve Pazarspor'da da görev yapmıştı.

FOTOĞRAFLI