Menemen FK'ya Göztepe patentli iki takviye

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü sezonun ikinci yarısı öncesinde Süper Lig'deki hemşehrisi Göztepe patentli iki genç oyuncuyu renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, Göztepe'nin 19 yaşındaki forveti Tibet Durakçay'la sezon sonuna kadar kiraladı. Menemen FK, Göztepe'nin altyapısında yetiştikten sonra Alanyaspor, İzmir Çoruhlu FK ve son olarak Gebzespor formalarını giyen 21 yaşındaki sağ bek Berkant Alpşanlı ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

