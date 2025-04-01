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Menemen FK yeni seri arıyor

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 13:29
  • Giriş: 01.04.2025 13:29
  • Güncelleme: 01.04.2025 13:32
Kaynak: DHA
Menemen FK yeni seri arıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisi Somaspor deplasmanında son bulan Play-Off hattındaki Menemen Futbol Kulübü yarın küme düşmesi daha önce kesinleşen sonuncu Giresunspor'u erteleme sınavında konuk edecek.

İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Menemen FK grupta bitime 6 maç kala 52 puanla dördüncü sırada yer alıp Play-Off'u matematiksel olarak garantilemeye çalışıyor. Toplam 9 puanı silinen, gençlerle mücadele eden Giresunspor ise puansız son sırada bulunuyor.

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