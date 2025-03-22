Menemen Futbol Kulübü - Ankara Demirspor: 2-2

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyip 4 galibiyet, 2 beraberlikle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Menemen Futbol Kulübü evinde Ankara Demirspor'la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Ankara Demirspor henüz 4'üncü dakikada Atakan ile 1-0 öne geçti. Başkent temsilcisi 7'nci dakikada bu kez Mert'le ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı: 2-0. Şok gollerle iki farklı geriye düşen ev sahibi Menemen FK'da Seçim Can 31'inci dakikada tabelayı 2-1'e getirdi. İlk yarıyı 2-1 mağlup tamamlayan Menemen FK, 90+8'inci dakikada kaptanı Mazlum Demir'in golüyle yenilgiden kurtuldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 52 puana yükseldi, Play-Off potasındaki yerini korudu. Ankara Demirspor ise 37 puana çıktı.