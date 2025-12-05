Menemen’de ‘ballı imar’

İzmir’de AKP’li Menemen Belediyesi’nde son dönemde ortaya çıkan imar uygulamaları, ilçenin yıllardır süregelen plansız büyümesinin yeni bir boyut kazandığını gösterdi. Belediye yönetiminin, imar planlarına aykırı şekilde yoğunluk artışı sağlayan ruhsatlar verdiği iddia edildi. Özellikle AKP Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz’ın ortağı olduğu Akredite İnşaat’a tanındığı öne sürülen imar ayrıcalıkları tepki çekti. Deprem riski taşıyan Menemen’de yapı denetiminin dışında kaldığı belirtilen uygulamaların, güvenlik ve altyapı açısından ciddi sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Akredite İnşaat’ın Ulukent’teki projesinde, yaklaşık 35 dairelik imar hakkı bulunan bir arsanın ruhsat değişikliğiyle 110 daireye çıkarıldığı görüldü. Kamuoyunda “ballı imar” olarak anılan bu işlemle proje, planlarda bulunmayan bir yoğunluk artışı elde etti. A ve B bloklara ait belgelerde toplam inşaat alanının 15 bin metrekareyi aştığı belirtildi. Bu artışın projeye yüz milyonlarca liralık rant sağladığı öğrenildi.

EMSAL AŞILDI

Tartışmaların bir diğer odağı Koyundere Mahallesi oldu. İmar planlarında ticaret alanı ve emsal 0.50 olarak geçen geniş araziye Menemen Belediyesi tarafından 182 konut ve 42 işyeri için ruhsat verildi. Ruhsatın süreç içinde defalarca değiştirildiği, kat sayılarının artırıldığı ve inşaat alanının mevzuat sınırlarını aşacak şekilde genişletildiği görüldü. Bu işlemle bölgeye 500 milyon TL’yi aşan rant sağlandığı iddia edildi. AKP’li belediyenin son dönemde 300’ün üzerinde tartışmalı ruhsat düzenlediği de öne sürüldü. Plansız yoğunluğun elektrik, su, kanalizasyon ve ulaşım altyapısını zorladığı; yeşil alanları ve deprem toplanma alanlarını azalttığı ifade edildi.

YOĞUNLUĞU KALDIRMADI

CHP İzmir Büyükşehir ve Menemen Belediye Meclis Üyesi Uygar Kanmış, imar planlarına aykırı kararların yurttaşların yaşamını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Kanmış, bazı firmaların 30 dairelik parselleri yıkıp yerine 150-160 daire yaptıklarını ifade etti. Bu yoğunluğun mahalle içi yolları, kaldırımları ve otoparkları işlevsiz hale getirdiğini söyledi. Kanmış, Menemen’in deprem bölgesinde olmasına rağmen toplanma alanlarının azaldığını, yeşil alanların ve teknik altyapı noktalarının yetersiz kaldığını belirterek, “Menemen’de artık ciddi bir trafik krizi yaşandı. Bunun nedeni AKP’li belediyenin hukuka aykırı ruhsat politikalarıdır” dedi.

DUYUN SESİMİZİ

Kanmış, Menemen Belediyesi’nin hukuki sınırların dışında hareket ettiğini savunarak şunları söyledi: “Belediye adeta başka bir ülkeye bağlıymış gibi davrandı. Devletin kuralları işlemedi. Bu umursamazlık ilçeyi büyük bir felakete sürükledi.”

CHP’li Kanmış son olarak şunları ifade etti: “Demir ve beton kalitesinin kontrol edilmediği iddia edilen yüzlerce ruhsat var. Olası bir depremde bu binaların yaratacağı riskin sorumluluğu kimde olacak? Menemen’den Ankara’ya seslendik: Halk enkaz altında değilken duyulsun sesimiz.”