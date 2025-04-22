Menemen’e 620 milyon liralık altyapı yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de yeni içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarını kapsayan 620 milyon liralık altyapı yatırımını hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Menemen’e can suyu olacak dev yatırım hizmete açıldı. 20 bin yurttaşın yararlanacağı çalışmalar kapsamında Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık, Haykıran, Seyrek ve Villakent mahallelerinde toplam 209 kilometre içme suyu, 40 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı ile 160 bin metrekare parke serim çalışması yapıldı.

Menemenli yurttaşların da katıldığı törende konuşan Tugay, kente yapılmayan hizmetler nedeniyle hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Tugay, “Haksızlıklara ‘hayır’ diyeceksiniz. İzmirliler gerçeği bilecek. Yaptığınız her alışverişten, ödediğiniz her kuruş vergiden İzmir’e düşen hakkı istiyoruz. Bunu kendi cebimize değil, İzmirlilere hizmet olarak istiyoruz. Siz nasıl bu ülkenin buradan vergisini toplayan hükümetiyseniz, bu şehre gerektiğinde o yatırımı yapmakla da sorumlu olan insanlarsınız. İkinci çevre yolunu yapacaksınız. Mecbursunuz. Sizin göreviniz olduğu halde Körfez’i biz temizliyoruz. Bizim bütçemizden ayırdığımız paralarla gemiler Körfez’de dip temizliği yapıyor. Siz neredesiniz? Hiçbir yerdesiniz. Körfez’in temizliği için bir kuruş harcamadınız. Bunlardan dolayı yediğiniz hakkımızı size helal etmiyoruz, etmeyeceğiz” diye konuştu.

İzmir’den toplanan verginin sadece yüzde 3,89’unun İzmir’e yatırım olarak geri döndüğünü söyleyen Tugay, toplanan vergi yatırım oranında İzmir’in, 81 il arasında 75’nci sırada olduğunu hatırlattı. Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize yüzde 3,89’unu geri verirken Kayseri’den toplanan verginin yüzde 40’ını geri veriyorlar. Bugün sabah bir gazetede Cumhur İttifakı’nın küçük ortağının il başkanının röportajını okudum. ‘Sen devletin gelirine ortak mısın?’ demiş. Bir siyasetçi bunu nasıl söyler? Benden değil İzmir’den, üçüncü büyük şehirden bahsediyoruz. 4,5 milyon nüfuslu şehirden bahsediyoruz. Türkiye’de en fazla tarımsal üretim, en fazla ticaret ve ihracat yapan şehirlerden birinden bahsediyoruz. Böyle bir şehre hakkını vermiyorsunuz. Buradan vergiyi topluyorsunuz, başka şehirlere yağdırıyorsunuz. Millet ‘Adalet’ dediğinde de ‘Neymiş o adalet?’ diyorsunuz. Adalet bu... İzmir’e diz çöktüremediniz, bundan sonra da çöktüremeyeceksiniz. Biz İzmir’in hakkını istiyoruz. Alıp da o parayı kendimiz için harcamıyoruz. Her kuruşun hesabını yaparak her kuruşun değerini bilerek İzmir’in bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde böyle yatırımlar yapıyoruz.”

Bazı ilçelerin hızlı büyüdüğünü kaydeden Tugay, “Menemen, en hızlı büyüyen ilçelerimizden biri. O nedenle de en dikkatle takip ettiğimiz, hizmetler açısından planlamayı en doğru yapmak zorunda hissettiğimiz ilçelerden biri. Bu gördüğünüz altyapı yatırımı aslında İzmir’in genelinde pek çok başka bölgesindeki altyapı eksiklerinin bir parçasıydı. 620 milyon liralık bir yatırımı dar bir zamanda, devletin okullarında, hastanelerinde eksikler için bazen 620 lirayı bulamadıkları ve bazen belediyelerden istedikleri bir dönemde yapmak kolay değil, emin olun. Bu mahallelerimizde yapılması gereken çok iş vardı. İZSU, bir kısmını bir yıl içinde bütün zorluklara rağmen tamamladı ve bugün itibariyle hizmete alıyor. Burada altyapı problemlerinden kaynaklı pek çok sorun vardı. Su baskınları oluyordu. Çoğu yerde belde belediyesi zamanında kalma içme suyu tesisatları sık sık arıza yaptığı için zaman zaman su kesilmelerine, su kayıplarına, kaçaklarına neden oluyordu. Arkadaşlarımız bu çalışma ile bunları giderdi” ifadelerini kullandı.

“350 MİLYON LİRALIK ATIK SU TERFİ HATTI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda yatırımların meyvelerinin toplandığı bir döneme girildiğini söyledi. Belde belediyesi döneminden kalma içme suyu hatlarının yenilendiğini, mevcut hatların su kesintisi gibi sorunlara neden olduğunu belirten Erdoğan, Ulukent’te 350 milyon liralık atık su terfi hattı çalışmasının da devam ettiğini kaydetti. İZSU tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları sıralayan Erdoğan, “İZSU Genel Müdürlüğü olarak bu yatırımlarımızı yaparken bizleri sürekli destekleyen, sabırla başarı elde etmemizi bekleyen; kıymetli Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve ilçenin altyapısını güçlendirmek için toplam 620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık ve Haykıran mahallelerinde 109 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Seyrek ve Villakent mahallelerinde de 100 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Emiralem ve Türkelli mahallelerinde hat çalışmalarının olduğu sokaklarda 160 bin metrekare parke serildi. Çalışılan sokakların parke kaplamaları yenilendi. İçme suyu hattı çalışmaları haricinde Menemen’in altyapı sistemini güçlendirmek için de ilçe genelinde toplam 40 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı inşa edildi.