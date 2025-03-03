Menemenin tadı kaçtı

Bir zamanlar mütevazı kahvaltı klasiği olan menemen, artık bir lüks haline geldi. Temel gıda fiyatlarındaki fahiş artış, sofradaki yemeği her geçen gün biraz daha eksiltiyor. Soğanın, domatesin, biberin ve yumurtanın fiyatı katlanırken, asgari ücretli için en basit yemekleri yapmak bile giderek imkânsızlaşıyor. Gıda fiyatlarındaki artış, TÜİK’in tartışmalı enflasyon verilerinin çok ötesinde, doğrudan mutfağa ve sofraya yansıyan bir krize dönüştü.

Menemen Endeksi’nin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak’ın hesaplamalarına göre, Şubat ayı menemen enflasyonu, yumurtada görülen yüzde 18,3 ve çarliston biberde görülen yüzde 2,1’lik artışın etkisiyle kuru soğan fiyatlarının sabit kalması ve domateste yüzde 11,1’lik düşüşe rağmen aylık yüzde 4,95 yıllık ise yüzde 31,15 olarak gerçekleşti.

Asgari ücretlinin sofrasından geçen aya kıyasla 66 menemen eksildi.

2024 Şubat ayında evde yapılan tek kişilik bir menemenin maliyeti, 12,64 TL iken bu yıl 16,58 liraya çıktı. Geçen yıl asgari ücretle bin 345 menemenin maliyetini karşılarken bu yıl bin 333’e düştü. Yani bir asgari ücretli, geçen yıla kıyasla 12 menemen kaybetti. Daha da çarpıcı olan, sadece bir ayda 66 menemen eksildi. Her ay hızla yükselen fiyatlar, emekçilerin sofrasındaki yemekleri teker teker eksiltiyor.

Menemen endeksinin sonuçlarını değerlendiren Özdurak, “Özellikle hal fiyatlarıyla pazar fiyatları arasında ciddi ayrışmalar hâlâ devam ediyor. Asgari ücret tartışmaları hâlâ gündemdeyken asgari ücretin sadece altı aylık menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor. Eylül 2024-Şubat 2025 arası yüzde 42,82, ortalama ise yüzde 6,96 artan menemen endeksi şimdiden yüzde 30’luk asgari ücret artışının üzerine çıktı. Bahar aylarında mevsim etkisiyle bu durumun biraz iyileşecektir. Ancak enflasyondaki katılık ve yavaş düşüş bu ödünleşmenin asgari ücretliler aleyhine olacağına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.