Menendez Kardeşler davasında yeni gelişme: Tahliye yolu açıldı

ABD'de ebeveynlerini öldüren ve dava sürecinde bütün dünyanın gündemine giren Menendez Kardeşler için tahliye yolu açıldı.

Savcılık, cezaların yeniden değerlendirilmesini ve 31 yıldır cezaevinde bulunan Erik Menendez ve Lyle Menendez'in şartlı tahliye edilmelerini talep etti.

BBC’ye göre, Los Angeles Başsavcısı George Gascón, 24 Ekim Perşembe günü davayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başsavcı, Erik ve Lyle Menendez Kardeşlere verilen müebbet hapis cezasını yeniden değerlendirdi. Gascón, kardeşlerin evlerinde sürekli istismar gördüğünü açıkladı.

20 Ağustos 1989’da Beverly Hills’teki evlerinde anne babalarını pompalı tüfekle öldüren Menendez Kardeşler, iki kez yargılanmışlardı. İlk yargılamanın ardından Menendezlerin aileleri tarafından cinsel istismara uğradıklarına yönelik bulgular tartışılmış ve ikinci duruşmada bu bulgular göz önünde bulundurulmadan ceza verilmişti.

Cinayet zamanında 21 yaşında olan Lyle Menendez ve 18 yaşında olan Erik Menendez, müebbet hapis cezasına mahkum edilmişlerdi.

KURUL DEĞERLENDİRECEK

Cinsel istismara yönelik eski yazışmalar ve mektuplaşmalarla ortaya çıkan yeni deliller ışığında kardeşlerin cezalarının yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine bir hakim karar verecek. 30 yıldan fazla hapis yattıktan sonra serbest kalıp kalmayacaklarını ise şartlı tahliye kurulu değerlendirecek.

1990'larda görülen davada savcılar kardeşleri, ebeveynlerinin servetine erişmek için cinayetleri planlı bir şekilde işleyen zengin çocuklar olarak resmetti.

Ancak savunma avukatları, kardeşlerin yıllarca süren duygusal, fiziksel ve cinsel tacizin kurbanı olduklarını ve yalnızca meşru müdafaa amacıyla hareket ettiklerini savundu.

Kardeşlerin müebbet hapis cezasına çarptırılmalarıyla sonuçlanan dava, 20 Ağustos 1989'da görülmeye başlanmıştı.

Hakimin savcılığın talebini kabul etmesi halinde, California eyalet yasaları ve kardeşlerin cinayet işlendiğindeki yaşları şartlı tahliye edilmelerini mümkün kılacak.

Şartlı tahliye kurulu hem davayı izleyecek, hem de kardeşlerin toplum içerisine girmelerinin uygun olup olmadığını değerlendirecek.

Kurul, kardeşlerin serbest bırakılmasını onaylasa bile, California Valisi Gavin Newsom bu kararı reddetme hakkına sahip.

Yaklaşık 1 ay içinde yeni bir duruşma bekleniyor.

NETFLİX İLE TEKRAR GÜNDEME GİRDİ

Menendez Kardeşler davası, yaşananlar Netflix'te dizi olarak anlatılmasının ardından tekrar dünya gündemine gelmişti.

1996'da ebeveynleri José ve Mary Louise "Kitty" Menendez'i öldürmekten hüküm giyen kardeşler Lyle ve Erik'in davasını anlatan Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi ismiyle gösterime giren yapım birçok ülkede en çok izlenenler arasına girdi.