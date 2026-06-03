Menfaate ‘devlet aklı’ kılıfı

CHP kurmayları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik kararının ardından gündeme gelen, “Devlet aklı böyle istedi” yönündeki değerlendirmelere tepki gösteriyor. Parti kaynakları, iktidar medyasında köpürtülen, “Devlet aklı” değerlendirmelerinin kamuoyundaki rahatsızlığı ve tepkiyi azaltmaya yönelik geliştirildiğini öne sürüyor. CHP kaynakları, 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet kurumlarının bağımsızlığının zayıfladığının altını çizerek, “Bugün devlet aklı olarak sunulan yapı, gerçekte siyasi iktidarın tercihleri doğrultusunda şekillenmiş bir mekanizmadır” yorumunu yapıyor.

DEMOKRASİ İSTENMİYOR MU?

CHP’liler, “AKP’nin yargı kolları” üzerinden yürütüldüğünü iddia ettikleri müdahalelerin Türkiye demokrasisini temelden sarstığını belirterek, “Bu süreçler, ‘Devletin bekası’ ya da ‘Devlet aklı’ gibi kavramlarla meşrulaştırılamaz. Devletin aklı, demokrasi istemiyor mu?” diye soruyor. CHP’de yönetimin yargı eliyle değiştirilmesine yönelik, “Devlet aklı” olarak ifade edilen yaklaşımın, “AKP’nin siyasi ömrünü uzatmaya dönük bir planın parçası” olduğu kaydeden partililer, “AKP her ne kadar yargı süreçlerinin bağımsız kurumlar tarafından yürütüldüğünü ve siyasi müdahale iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunsa da toplum gerçeği biliyor” ifadelerini kullanıyor. CHP Lideri Özel de “Devlet aklı” ve “Müesses nizam” olarak tarif edilen yapının, “AKP’nin kara düzeni” olduğunu belirtiyor. Özel, 28 Mayıs’ta BirGün Gazetesi’ne verdiği röportajda, şu görüşünü kayda geçirdi: “Kimi, ‘Derin devlet’, kimi ‘Devlet aklı’ diyerek bu düzeni savunmaktadır.”

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ÖZEL VE 5 CHP’Lİ VEKİL İÇİN FEZLEKE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesindeki para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara’ya gönderdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi talep ediliyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi. CHP Genel Başkanı Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturma ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.