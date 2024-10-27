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Menfeze yuvarlanan otomobilden yaralanmadan çıktılar, aracı terk edip gittiler

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin menfeze yuvarlanmasının ardından aracın içinden yara almadan kurtulan 4 kişi, otomobili bırakarak otostopla şehir merkezine gitti.

Yurt
  • 27.10.2024 18:07
  • Giriş: 27.10.2024 18:07
  • Güncelleme: 27.10.2024 18:09
Kaynak: iHA
Menfeze yuvarlanan otomobilden yaralanmadan çıktılar, aracı terk edip gittiler
FOTOĞRAF: İHA

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil menfeze yuvarlandı. Aracın içinden yara almadan kurtulan 4 kişinin otomobili bırakarak otostopla şehir merkezine gittikleri iddia edildi.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolunda şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CAR 252 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, menfezden aşağı yuvarlandı. Araç içerisinden yara almadan kurtulan 4 kişinin aracı kaza yerinde bırakarak, otostopla şehir merkezine gittikleri iddia edildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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