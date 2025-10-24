Menteşe Belediye Başkan Aras’ın ailesinin evine saldırı: Valilik hedefin farklı olduğunu açıkladı

Muğla Valiliği, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine yönelik saldırıya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir açıklama yayımladı.

"Saldırının hedefi Başkan Köksal Aras’ın ailesi değil, başka bir şahıs" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.09.2025 günü saat 22.00 sıralarında, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın babaannesi ve dedesinin ikamet ettiği binaya yanıcı ve parlayıcı madde atılması olayı üzerine, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ivedilikle soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; olayın faillerinin yaşı küçük Y.D.K. ve yaşı küçük M.C.Ç, azmettiricisinin O.K, azmettiren ile suça sürüklenen çocuklar arasındaki bağlantıyı sağlayanın E.U, olay yeri olan binadaki 2 numaralı dairenin keşfini yapanın ise T.K. olduğu tespit edilmiştir. Azmettirici O.K.’nin yurt dışında olduğu belirlenmiş olup hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, diğer şüpheliler yakalanmıştır.

Alınan ifadeler, HTS kayıtları, banka hesap hareketleri ve şüphelilerin cep telefonu incelemeleri sonucunda elde edilen bulgular neticesinde; yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet bulunan ve aynı binanın 2 numaralı dairesinde ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahsın Yunanistan’da tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında Y.D.K., M.C.Ç., E.U. ve T.K. isimli şahıslar tutuklanmıştır."