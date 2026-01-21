Menteşe Belediye Başkan Aras’ın ailesinin evine yönelik saldırıda soruşturma tamamlandı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ile anneannesinin evinin balkonuna yönelik molotofkokteyli saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 3 şüpheli ve 2 suça sürüklenen çocuk hakkında ayrı ayrı dava açarken, iddianamede saldırının yanlış balkona yöneltildiği ve asıl hedefin başka bir kişi olduğu belirtildi.

PARA KARŞILIĞI AZMETTİRME

İddianamelerde İngiltere'de yaşayan sanık Orhan Karafoğlu’nun, Yunanistan’da cezaevinde tutuklu bulunan Yunus Emre Fer'den 1 milyon lira alacağı olduğu, borcu ödememesi nedeniyle Karafoğlu'nun Fer'e husumet beslediği ve Fer'in annesiyle birlikte bir süre ikamet ettiği daireye korkutma amacıyla molotof kokteyli attırmak istediği bildirildi.

Karafoğlu'nun bu amaçla Emirkan Uslu ve Tugay Konya ile temas kurduğu, bu kişilerin de adrese ilişkin keşif yaptıkları ve suça sürüklenen çocuk M.C.Ç'yi 20 bin lira karşılığında molotofkokteyli atmaya azmettirdikleri anlatılan iddianamede, M.C.Ç'nin de Y.D. ile birlikte Fer'in oturduğu daireyi karıştırarak Menteşe Belediye Başkanı Aras’ın dedesi ile anneannesinin evinin balkonuna 3 molotofkokteyli ve bir adet taş attıkları ve maddi hasara neden oldukları aktarıldı.

Soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulmak istenen Fer’in Yunanistan’da cezaevinde tutuklu bulunduğu ve Türkiye’de farklı suçlardan 7 ayrı arama kaydı olduğu bildirilen iddianamelerde, Emirkan Uslu ve Tugay Konya'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit ve mala zarar vermeye yardım", Karafoğlu'nun ise azmettirici olarak bu suçlarla birlikte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından hapsi istendi.

Diğer iddianamede de suça sürüklenen çocukların "kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan cezalandırılmaları, yaşlarının küçüklüğü nedeniyle cezalarında indirim uygulanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül 2025 tarihinde gece saatlerinde molotofkokteyli atılmıştı.

Olay sırasında evde Başkan Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesinin bulunduğu öğrenilmişti. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında “’si suça sürüklenen çocuk 3 kişi tutuklanmıştı.