Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Meclis üyelerine yurt dışı temasları hakkında bilgi verdi

(MUĞLA)- Menteşe Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis toplantısının 2. birleşimi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Gonca Köksal Aras, Menteşe Belediyesi'nin AB, TUBİTAK, ERASMUS ve GEKA üzerinden devam eden proje çalışmaları ve Brüksel’de Avrupa Birliği temsilcileri ile yapılan temaslar hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ekim ayı Meclis 2. Birleşiminin açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası bir ağ olan ICLEI'nin davetiyle Brüksel'de bir programa katıldıklarını belirterek, “Brüksel’de ICLEI Avrupa Ofisi ve Genel Müdürüyle çeşitli görüşmeler yaptık. Atık dönüşümü, yeşil enerji, karbon ayak izinin azaltılması, Akdeniz iklim kuşağında yaşanan kuraklık, orman yangınları gibi riskler karşısında nasıl politikalar üretilmeli ve neler yapılmalı konularında ortak projeler geliştirmek üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Birleşmiş Milletler hedeflerine uygun sürdürülebilir kalkınma modelleri, uygulanabilecek ortak projeler ve hayata geçen iyi örnekleri değerlendirdik” dedi.

Yurtdışı temaslarında Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile görüştüklerini ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Avrupa'daki projelere Menteşe Belediyesi’nin dahil olarak Muğla'nın görünürlüğünü Avrupa'da artırmakla ilgili görüşmeler yaptıklarını dile getiren Aras, “Temaslarımızda Brüksel Büyükelçi'miz Barış Tantekin ile görüştük. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne de katılım sağladık” diye konuştu.

"AB Destekli projelerimiz devam ediyor"

AB destekli hibe programları ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Başkan Köksal Aras, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için önemli bir adım olan Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin imzalandığını ve TwinCities programı kapsamında Arnavutluk'un Elbasan Belediyesi ile eşleştiklerini belirterek, “Proje kapsamında 2025 yılının Mayıs ayında teknik ekibimiz Elbasan'a gitmişti. 3-6 Kasım'da da Elbasan Belediyesi'nden bir ekibi Muğla'mızda ağırlayacağız. Elbasan’dan gelen ekiple deneyim paylaşımı ve ortak projelerle ilgili görüşmeler yapacağız" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı” kapsamında Menteşe Belediyesi tarafından sunulan projenin kabul edilmediğini belirten Başkan Köksal Aras, “Biliyorsunuz tüm parklarımızı arıtılmış suyla sulayan tek ilçeyiz şu anda. Parklarımızdaki aydınlatmanın tamamını güneş enerji sistemiyle gerçekleştirmek için de bir proje sunmuştuk. Eğer bu projemiz kabul edilseydi güneş enerji sistemiyle enerjimizi üretebilecek ve fark yaratacaktık ama maalesef olmadı. Şimdi AB'nin finanse ettiği sıfır atık hibe programı ile cam atıkların toplanması, atık toplama merkezleri, cam kamyonu, cam kumbaraları talebimizi de Bakanlık'a sunacağız. Meclis'te bulunan diğer partilerimizin meclis üyeleri olarak sizler bizlere destek olursanız işbirliği içerisinde gücümüzü ortaya koyarsak bunu başarabiliriz” diye konuştu.

İklim duyarlı şehirlere geçiş projesi

Menteşe Belediyesi liderliğinde TÜBİTAK’a sunulan İklim Duyarlı Şehirlere Geçiş Projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Köksal Aras, “Menteşe Belediyesi liderliğindeki projenin kentsel tasarım ve mobilite uzmanlığını İtalya’nın Venedik kentindeki LUAV Üniversitesi, veri modelleme ve akıllı mobilite analizi kısmını ise Çek Cumhuriyeti Çek Teknik Üniversitesi sağlıyor. Proje ile Menteşe’de e-bisiklet istasyonları kurulacak, çevresel sensörler, temiz enerji ve parklarda su geri dönüşümü sağlanacak. Ayrıca başvuruda bulunduğumuz 7 farklı ERASMUS projemizde de süreç devam ediyor" dedi.