Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Muğla’da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli ile saldıran 2 çocuk tutuklandı.
Olay, dün saat 22.10 sıralarında Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Evin balkonuna molotofkokteyli atılmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece , “Nitelikli hırsızlık” ve “Kasten yangın suretiyle mala zarar verme” suçlarından ayrı ayrı ceza alarak, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.