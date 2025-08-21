Menteşe Belediyesi Kent Lokantası açıldı

Menteşe Belediyesi, yurttaşlara sağlıklı, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla Kent Lokantasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Bugün dayanışmamızı büyüten, önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Menteşe Belediyesi Kent Lokantası ile aynı sofrada buluşuyor ve paylaşıyoruz. Burası halkın sofrası, bu sofrada herkese yer var. Muhabbet var, paylaşım var” dedi.

Köksal Aras, “Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demektir. İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı olamaz, değer üretemez. Bizim amacımız; bu kentin insanlarını aynı sofrada buluşturmak, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği inşa etmek. Bir süre önce Bi Balık’ı açarak yeni bir hikâye başlatmıştık. Bi Balık çok büyük ilgi gördü. Şuan orası herkesin uygun fiyata lezzetli balık yiyebildiği bir mekâna dönüştü. Halkımızdan gördüğümüz ilgi, bizlere şunu gösterdi: Doğru zamanda, doğru ihtiyaca dokunan her hizmet, halkın kalbinde karşılık buluyor. İşte bugün, aynı anlayışla bir başka ihtiyaca cevap veriyor, bir hayali gerçekleştiriyoruz. Aşevimiz ve bi balık’ın ardından kent lokantamız hepimiz için yeni bir buluşma noktası olacak” diye konuştu.

“MUĞLA’NIN SOFRASI BEREKETLİDİR, PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR”

Köksal Aras, “Ekonomik koşulların her haneyi zorladığı bu dönemde, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnafımız ve bu şehirde yaşayan herkes için güvenilir, sağlıklı, lezzetli yemekleri uygun fiyatla sunmak bizim için çok kıymetli. Menteşe Belediyesi olarak halkın sofrasında dayanışmamızı artıracağız. Muğla’nın sofrası bereketlidir ve paylaştıkça güzelleşir. Burada ayrım yok, engel yok, mesafe yok… Burası halkın sofrası, burada muhabbet var, paylaşmak var, bu sofrada herkese yer var. Kurduğumuz bu sofrada hafta içi her gün 4 çeşit yemek çıkacak” dedi.