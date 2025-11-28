Menteşe Belediyesi, kuvvetli yağış uyarısı öncesi hazırlıklarını yaptı

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün Menteşe dahil Muğla genelinde bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası sel, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı kritik noktalarda yağmur suyu ızgara temizliği ve kanal temizliği yaptı. Ekipler, yağış öncesinde ve yağış anında hızlı müdahale için sahada 5 kamyon, 1 greyder, 5 kazıcı-yükleyici ve saha personeli ile hazırda bekliyor.

Tüm ekipleriyle süreci yakından takip eden Belediye yetkilileri, yağışların cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek; vatandaşları özellikle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu risklerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.