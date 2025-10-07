Menteşe Belediyesi'nin kent lokantalarında öğrencilere indirim

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar doğrultusunda kent lokantaları ile “Bi Balık” lokantasında öğrencilere indirim uygulanacak. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencileri desteklemek amacıyla meclisimizde oy birliği ile böyle bir karar aldık. Böylece öğrenciler indirimli fiyatlarla sağlıklı bir öğüne ulaşabilecekler" dedi.

Menteşe Belediye Meclisi, oy birliğiyle aldığı kararla kent lokantaları ve “Bi Balık” lokantasında öğrencilere indirim uygulanmasını kararlaştırdı. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde yapılan ekim ayı olağan meclis toplantısında, “Bi Balık” lokantasında ekmek arası balığın fiyatı 100 lira, öğrenciler için ise 80 lira olarak belirlendi.

Aynı toplantıda kent lokantasında dört çeşit yemekten oluşan 120 liralık menünün öğrenciler için 100 lira olması da kararlaştırıldı.

Teklif, Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilerek incelendi. Komisyonun oy birliğiyle onayladığı düzenleme, meclis genel kurulunda da oy birliği ile kabul edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencileri desteklemek amacıyla meclisimizde oy birliği ile böyle bir karar aldık. Böylece öğrenciler indirimli fiyatlarla sağlıklı bir öğüne ulaşabilecekler" dedi.