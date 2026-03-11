Menteşe Kadın Platformu'ndan nefret söylemine suç duyurusu: "Saldırı münferit değil, politik"

Muğla’da 8 Mart eylemine katılan kadınları sosyal medyada hedef alan hakaret ve nefret söylemlerine karşı suç duyurusunda bulunuldu. Menteşe Kadın Platformu, kadınlara yönelik şiddet dilinin ifade özgürlüğü sayılamayacağını vurguladı.

Muğla’da Menteşe Kadın Platformu’nun çağrısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sokağa çıkan kadınlar, eylem sonrası yerel bir gazetenin sosyal medya paylaşımları altında sistematik saldırıya maruz bırakıldı. Yapılan onlarca yorumda kadınların aşağılandığını ve hedef gösterildiğini belirten platform bileşenleri, sorumluların cezalandırılması istemiyle yargıya başvurdu. Suç duyurusuna dair açıklamada, nefret söyleminin şiddeti meşrulaştırdığına dikkat çekildi.

"KADINLARIN MÜCADELESİ VE DAYANIŞMASI BAZI ÇEVRELERİ FAZLASIYLA RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Kadınlara yönelik saldırıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen sistematik bir tahakküm biçimi olduğu kaydedilen açıklamada, gerici ve cinsiyetçi politikalara karşı mücadelenin süreceği ifade edildi. Devlet mekanizmalarının ve yargının cezasızlık politikasına tepki gösterilen metinde, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganıyla eşitlik ve özgürlük mücadelesinden geri adım atılmayacağı belirtildi.

Dilek Bulut’un okuduğu açıklama şöyle:

“8 Mart yalnızca bir anma günü değildir.

8 Mart; kadınların eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam talebini yüksek sesle dile getirdiği, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin büyütüldüğü, kadın hakları konusundaki kazanımların vazgeçilmez ve daraltılamaz olduğunun bir kez daha hatırlatıldığı; kadınların hak mücadelesinin, birlik ve dayanışmasının yükseltildiği gündür.

8 Mart’ta dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Muğla’da da Menteşe Kadın Platformu olarak, kadınların eşitlik, özgürlük, yaşam hakkı, barış ve laiklik için birlikte ses yükselttiği mücadele ve dayanışma ruhuyla alanları ve meydanları doldurduk.

Ancak kadınların mücadelesi, birlikteliği ve dayanışması birilerini ve bazı çevreleri fazlasıyla rahatsız etmiştir.

Menteşe’deki bir yerel gazetenin Facebook’taki haber-video paylaşımının altında tüm kadınları aşağılayan, hakaret içeren ve hepimizi hedef haline getiren onlarca çirkin yorum yapılmıştır.

Bu yorumlar açıkça şiddeti teşvik eden, kadınların şiddeti “hak ettiği” söylemini normalleştiren bir nefret dilini barındırmaktadır. Platform bileşenleri ve 8 Mart yürüyüşüne katılan tüm kadınlar aşağılanmış, hedef gösterilmiş ve hakarete maruz bırakılmıştır.

Kadınlara yönelen nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir; açık bir suçtur.

Şikâyete konu paylaşımlar incelendiğinde; bir kısmının Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen “hakaret” suçunu, bir kısmı bakımından ise Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu oluşturduğu açıktır.

Bu nedenle söz konusu paylaşımlar hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılması amacıyla suç duyurusunda bulunuyoruz.

Buradan açıkça ifade ediyoruz:

Yürüyüşe katılan herhangi bir kadının başına gelebilecek fiziksel, psikolojik ya da her türlü şiddetin sorumluluğu, bu nefret söylemini üreten ve yayan kişilere aittir.

Türkiye’de devlet mekanizmalarının yeterince korumadığı, yargının çoğu zaman cezalandırmadığı bu düzende kadınlara reva görülen yaşam; güvencesizlik, şiddet ve sessizliğe mahkûm edilmekten ibaret değildir ve olmayacaktır.

“SALDIRI MÜNFERİT DEĞİL, POLİTİK”

Kadınlar açısından en temel insan hakkı olan yaşam hakkı hâlâ ciddi bir tehdit altındadır. Kadına yönelik erkek şiddeti bireysel ve münferit olaylar değildir. Bu şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen sistematik bir tahakküm biçimidir.

Bize yönelen saldırı da bu bütünlük içinde değerlendirilmelidir.

Bu muhafazakâr tondaki gerici, eril ve yobaz saldırı münferit değildir; politiktir.

Muğla’da yaşayan kadınlar olarak eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız.

Ataerkil kapitalist düzenin ahlakçı ve kadın sömürüsüne dayalı sistemine, gerici ve kadın düşmanı politikalara; kadınları aşağılayan şiddet diline, cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Suç duyurusunda bulunduğumuz kesimlere, en çok rahatsız oldukları sloganımızla sesleniyoruz:

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.

Yaşasın kadın dayanışmamız!

Menteşe Kadın Platformu”