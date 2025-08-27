Menteşe kırsalına 36,5 milyon TL’lik yol yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın iyileştirilmesi, vatandaşların güvenli ve modern yollara kavuşması için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordineli olarak 5 kırsal mahallede 36 milyon 500 bin TL maliyetle yol yapım çalışmalarına başladı.

Menteşe Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında İkizce-Kozağaç yolunda 2 bin 700 metre, Çırpı-Maden Ocağı yolunda bin metre, Kozağaç-Baraj yolunda 16 bin metre, Çiftlik-Yerkesik yolunda ise 7 bin metrelik güzergâhta zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatları gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cemal Dumanoğlu, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal yollarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda Menteşe ilçemizde toplamda 36 milyon 500 bin liralık yatırımla yol yapım çalışmalarımıza başladık.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kırsal yollarda da güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza Menteşe ilçemizde devam ediyoruz” diye konuştu.

Menteşe İkizce Mahalle Muhtarı Fatih Çakı, “Yollarımız yıllardan beri bozuktu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi koordinesinde yolumuzun zemin düzeltmesini yaptılar. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Menteşe Kozağaç Mahalle Muhtarı Bilal Ataseven, “Büyükşehir Belediyesi’ne yollarımızın yenilenmesi için dilekçe verdik. Bu sayede yolumuzda genişletme ve asfalt çalışması yapılacak. 2021 yılında yaşadığımız orman yangınının ardından yollarımız çok bozulmuştu. Köylümüz yolları kullanamaz hale gelmişti. Hayırlısıyla çalışma tamamlanınca güvenli bir yola kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın kırsal mahallelerinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Kırsalda yaptığımız her yatırım, orada yaşayan hemşehrilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunuyor. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesini sağlamak, kırsal mahallelerimizi şehir merkezleriyle güçlü bir şekilde buluşturmaktır. Bu nedenle yol yatırımlarını sadece bir altyapı çalışması olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Muğla’mızın her köşesinde aynı hizmet kalitesini sunmak için büyükşehir-küçükşehir ayrımı yapmadan ilçe belediyelerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.