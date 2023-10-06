Menteşe’de 12 Ekim’de bazı yollar trafiğe kapatılıyor

58. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu, 12 Ekim 2023 Perşembe günü Marmaris/Bodrum etabı Marmaris ilçesinden saat:12:20’de startverilecek.

Menteşe ilçesi Marmaris yolu Devrant Mezarlığından Sıtkı Koçman Üniversitesi kavşağı-Bölge Trafik Kavşağı-Uğur Mumcu Bulvarı-Uçaklı Kavşak-Aylin Karaca Kavşağı-Cumhuriyet Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Recai Güreli Caddesi-Abdi İpekçi Caddesi-Şehitlik Kavşağı-Aydın Yol Kavşağı-Akçaova Kavşağı-Yatağan-Milas-Bodrum istikametine olan güzergah bisiklet yarışmacılarınca kullanılacak.

Bu çerçevede belirtilen güzergahlarda 13:00 14:15 saat aralıklarında, araç ve yaya geçişleri trafiğe kapatılacak.

Bisiklet turu esnasında bisikletlilerin güvenli geçişinin sağlanması amacıyla Marmaris yolu Devrant Mezarlığından başlayarak, Sıtkı Koçman Üniversitesi kavşağı-Bölge Trafik Kavşağı- Uğur Mumcu Bulvarı- Uçaklı Kavşak -Aylin Karaca Kavşağı-Cumhuriyet Caddesi- Cumhuriyet Meydanı- Recai Güreli Caddesi- Abdi İpekçi Caddesi- Şehitlik Kavşağı- Aydın Yol Kavşağı-Akçaova Kavşağı arasında bulunan güzergah üzerinde çift taraflı olmak üzere 11 Ekim 2023 günü saat:21.00’ dan itibaren araç park yasağı başlayacağı için, saat:21.00 itibariyle park halindeki araçlar çekiciler ile kaldırılacağından vatandaşların trafikte sorun yaşamaması ve mağdur duruma düşmemeleri istendi.