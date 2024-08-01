Menteşe’de çalılık yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesi İkizce Mahallesi Mobolla Antik kenti yolu üzerinde başlayan çalılık yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede bulunan metruk bir binada oturan vatandaşın kuru otları temizlemek için yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye 3 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan iki helikopterin sık sorti yapması sonrası yangın kosa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede bulunan arazöz ekipleri ve helikopter yanan alanda soğutma çalışmasını sürdürüyor. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.