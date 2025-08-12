Menteşe’de kavurucu sıcak etkili oluyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Menteşe’de termometreler 36 dereceyi gösterdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcak hava uyarılarının ardından Menteşe’de öğle saatlerinde adeta kavurucu bir hava hakim oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara yöneldi. Yalabık Parkı ve Orhan Çakır Parkı’nda yoğunluk yaşanırken, ağaç gölgeleri serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, şapkalarıyla güneş ışınlarından korunmaya çalıştı. Bir vatandaş bankta oturduğu sırada sıcaktan ayakkabısını çıkararak dinlenirken, bir diğeri çimenlerin üzerine oturup gölgede serinlemeyi tercih etti.