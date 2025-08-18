Menteşe’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, Menteşe Karabağlar Yayla yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. idaresindeki 48 AVT 159 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.