Menteşe’de otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Zihni Derin Caddesi üzerinde Düğerek istikameti 32 Evler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 Evler kavşak istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 48 JF 043 plakalı otomobil, 32 Evler Kavşağı’nda Serdar Levent Kaşıkara’nın kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaşıkara’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Kaşıkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.