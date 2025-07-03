Menteşe’de otomobil motosikletliye çarptı: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tali yoldan çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletli kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 ANK 627 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın sürücü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.