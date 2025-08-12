Menteşe’de park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Menteşe İsmet Çatak Caddesi’nde park halindeki araca gece saatlerinde çarpan otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 34 FPP 532 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 48 EE 060 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.