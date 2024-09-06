Menteşe’de yaralamalı kaza

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki aracın karıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç ile araç kaza yaptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan çıkarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.