Menteşe’deki kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti



Kaza, akşam saatlerinde Düğerek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ateşgöz yönetimindeki 07 AEA 309 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi savruldu. Motosikletten düşen Ateşgöz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ateşgöz’e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ateşgöz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateşgöz’ün ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.