Menzil cemaati öğrenci avında

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla cemaat ve tarikatlar “öğrenci kapma” yarışına girdi. İktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlenen ve birçok kurumda Fethullahçıların yerini alan Menzil Cemaati de bir duyuru yayımlayarak öğrenci avına başladı.

Son yıllarda gözlerin çevrildiği Menzil Cemaati'ne bağlı Serhendi Vakfı kısa süre önce bir duyuru yayımladı. Vakfın “Biz hazırız, sizleri bekliyoruz” başlığıyla yayımladığı duyuruda, “Üniversite öğrenci evi ve yurt kayıtları için dergah yöneticileriyle irtibata geçebilirsiniz” denildi.

Cemaat öğrenci evi ve yurt kayıtları için bir kayıt formu hazırladı. Son yıllarda öğrenci yapılanmasına ağırlık veren cemaatin “Referans” da istediği kayıt formunda, kadın ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı başvuru alınacağı ifade edildi.

‘DEPREMİ DURDURDU’

Serhendi Vakfı’nın Başkanı Şemseddin Bektaşoğlu ise Menzil Cemaati liderinin depremi durdurduğunu iddia ederek, “Halk korktu, telaş etti, sokağa çıktı. Şeyhten yardım istediler. Bu da zelzeleye doğru hitap etti; ‘ey zelzele’ dedi. ‘Sen Allah’ın bir mahlûkusun’ dedi. Allah’tan seni sakinleştirmesini dilerim’ dedi. ‘Sakinleş’ dedi. Zelzele kendi lisanı haliyle ona cevap verdi. Dedi ki; ‘Sana itaat olunmakla emrolundum’ dedi ve zelzele bitti” demişti

Bektaşoğlu'nun, geçmişte TRT'nin Ramazan programında konuk olarak yer aldığı da biliniyor.

VAKFIN ‘EN GÜÇLÜ LİDERİ’

Cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Abdulbaki Elhüseyni” 12 Temmuz 2023’te öldü ve 13 Temmuz’da Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cemaat mensuplarının akın ettiği cenazeye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda AKP yöneticisi ve bürokrat katıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği gün Abdulbaki Hüseyni’nin çocukları arasındaki taht kavgası kamuoyuna yansıdı ve cemaatin başına Abdulbaki Elhüseyni’nin üç oğlu geçti.

Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı.

Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Kavganın ardından en fazla müride sahip olduğu belirtilen Muhammed Saki Elhüseyni, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla ilişiğini kesip Serhendi Vakfı’nı kurmuştu.