Menzil'de miras kavgası büyüyor: 265 milyonluk dergâhların tapusu usulsüz şekilde alındı iddiası

AKP iktidarıyla hızla büyüyen, milyarlarca liralık bir sermayeyi yöneten ve kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nde miras kavgası büyüyor.

Menzil Cemaati’nde bir süredir devam eden miras ve liderlik kavgası İngiltere'ye taşındı. İddiaya göre, Semerkand Grubu şeyhlerinden Mübarek Erol, İngiltere'nin Londra ve Liverpool kentlerindeki toplam 5 milyon sterlin (yaklaşık 265 milyon TL) değerindeki iki dergâhın tapusunu usulsüz şekilde üzerine geçirdi.

Karar'dan Büşra Cebeci'nin haberine göre, Menzil Tarikatı'nın lideri Abdulbaki Erol’un geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından üç oğlunun da şeyhliğini ilan etmesiyle tarikat içinde hem liderlik hem de miras kavgası başlamıştı. Türkiye’de 17 milyar TL’yi bulduğu belirtilen tarikat mirasına dair tartışmalara İngiltere’deki mülklerin de eklendiği görülüyor.

"TEHDİTLE VEKALET ALINDI"

İddiaya göre Londra ve Liverpool’daki iki mülkün tapusu, Mübarek Erol’un talimatıyla müritlerden A.B. adına geçirildi. Şeyh Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından, Mübarek Erol’un avukatlarının A.B.’yi tehdit ederek geniş yetkiler içeren bir vekaletname aldığı öne sürüldü. A.B. iki hafta sonra vekaleti iptal etti ancak bu sürede işlemler tamamlandı.

Liverpool’da bulunan, Mübarek Erol’un tapusunu üzerine geçirdiği iddia edilen dergahlardan biri

İngiltere'de yargıya taşınan dosyada, söz konusu vekaletnameyle A.B. adına banka hesabı açıldığı ve bu hesap üzerinden sahte bir satış yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, A.B. adına açılan hesaba bir gün içinde parça parça toplam 37 milyon 500 bin TL yatırıldı ve aynı gün içinde bu para hesaptan çekildi.

Londra’da dergah olarak da kullanılan Menzil Vakfı Camii

ŞİRKET KURARAK TAPULARI ALDI İDDİASI

Mübarek Erol’un söz konusu mülkleri üzerine geçirmek için İngiltere’de göstermelik bir gayrimenkul şirketi kurduğu da iddialar arasında. İngiltere’deki şirketleri kayıt altına alan ve denetleyen Companies House’un verilerine göre, Erol bu şirketi babasının ölümünden yaklaşık üç ay sonra, 5 Ekim 2023’te kurdu. Tapu devir işlemlerinin de bu şirket üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Mübarek Erol’un İngiltere’de dergahların tapusunu üzerine geçirmek için gayrimenkul şirketi kurduğu iddialar arasında

TARİKAT İÇİ ÇATIŞMA BÜYÜYOR

Menzil Tarikatı'nın Serhendi Grubu lideri Muhammed Saki Erol, bir konuşmasında kardeşleri Fettah ve Mübarek Erol’u sert sözlerle eleştirmişti. Semerkand Grubu’nun liderliğini üstlenen kardeşlerini tarikatı ticarethaneye çevirmekle suçlayan Saki Erol, müritlerden zorla para istendiğini ve dergi abonelikleri üzerinden para aklandığını ileri sürmüştü.

Saki Erol, “Camide bir safı dolduramayanlar dergide nasıl 100 bin aboneyi geçer? Sistemin dışındaki parayı böyle mi aklıyorlar? Müritlere ‘Sana şu kadar yazdık, bize çek vereceksin’ diyorlar. Bu sözler, temizlikten uzaklaştığımızın en belirgin işaretleri” demişti.

Tarikat içindeki çatışma daha önce İstanbul ve Sakarya’da düzenlenen protesto gösterileriyle sokağa da taşınmıştı.