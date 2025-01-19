Menzil'deki 'miras kavgası' sokağa taşındı

Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'nin lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasında miras paylaşımı dolayısıyla başlayan uyuşmazlık sürüyor. Son olarak kardeşler arasında Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat çalışması sırasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı.

Kavganın ardından, Semerkand Vakfı'nın, Adana ve Antalya'da Serhendi Vakfı'nın kullandığı binalardan kira istemesi, İstanbul Kavacık'taki Semerkand Külliyesi'nin tadilat gerekçe gösterilerek kullanıma kapatılması üzerine Serhendi Vakfı destekçileri İstanbul ve Sakarya'da protesto düzenledi.

Sakarya Semerkand Kültür Merkezi'nin önünde toplanan grup, "Camiye kazma vuranlara hakkımız helal değildir" yazılı döviz açarak, "Ümmetin malını miras yaptınız" sloganı attı.

Polis ekipleri, Semerkand Kültür Merkezi önünde bariyer kurarak, yoğun güvenlik önlemleri aldı.