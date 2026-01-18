Menzil'in İzmir’deki toplu tövbe seansı tepki çekti

Menzil Cemaati’nde, lider Abdulbaki Erol’un 2023’teki ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras ve liderlik tartışmaları devam ederken, cemaat içindeki farklı grupların güç gösterileri dikkat çekiyor.

Bu kapsamda cemaatin önde gelen isimlerinden Muhammed Saki Erol'un, geçtiğimiz günlerde gittiği İzmir'de yaşanan toplu tövbe ritüeli dikkat çekti.

Saki Erol’un ziyareti öncesinde İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Arapderesi mevkisinde binlerce kişinin bir araya geldiği görüldü. Kalabalığın, Erol’un gelişi için saatler öncesinden toplandığı belirtildi.

TOPLU TÖVBE RİTÜELİ

Alana gelen Saki Erol’un, müritlerini selamladıktan sonra kalabalığa toplu tövbe ettirdiği aktarıldı.

Erol’un yönlendirmesiyle alanda bulunanların, “Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini hep birlikte tekrar ettiği kaydedildi.

CEMAAT İÇİ DENGELER YENİDEN GÜNDEMDE

İzmir’deki buluşma, Menzil Cemaati içindeki liderlik ve güç dengesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kentte binlerce kişinin katıldığı toplu tövbe ritüeli nedeniyle farklı tepkilere yol açtı.

Bazı kullanıcılar olayı cemaat içi bir “gövde gösterisi” olarak yorumlarken, bazıları ise kamusal alanda bu tür bir organizasyonun yarattığı etkiyi tartışmaya açtı.

Ziyaretin, Menzil Cemaati’nde süren miras ve liderlik mücadelesinde Muhammed Saki Erol’un konumunu güçlendirmeye dönük bir adım olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.