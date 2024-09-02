Menzil'in Kasası kitabının yine toplatılıp imha edilmesi isteniyor: Editörün bile cezalandırılması isteniyor!

HABER MERKEZİ

Menzil Cemaati’nin ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesinin anlatıldığı “Menzil’in Kasası” kitabı için bir soruşturma daha başlatıldı.

Kitabın bir bölümünde yer alan, Menzil Cemaati’nin iş insanları derneği olan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) üyesi Eyüp Topal ile Kemal Tığlı, kitabın yazarı BirGün muhabiri İsmail Arı, Tekin Yayınevi'nin Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya ile kitabın editörü Ayşegül Çakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

POLİS, YAYINEVİNE GİTTİ

Üsküdar Asayiş Büro ekipleri, Tekin Yayınevi'nin ofisine giderek yayınevinin Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya'nın bilgisine başvurulacağını söyledi. Polis merkezine çağırılan Akkaya'ya kitap hakkında soruşturma yürütüldüğü, kitabın editörü ile yazarının da soruşturmada yer aldığı bildirildi. Akkaya'ya kitabın basımı ve İsmail Arı'nın kimlik bilgileri hakkında sorular yönetildi.

BirGün'e konuşan Elif Akkaya, "Suç duyurusunda kitabın toplatılıp imha edilmesi ve bizlerin cezalandırılması isteniyor. Bir yayınevi yöneticisi veya sahibinin bu şekilde, asayiş büro ekipleri tarafından ifadeye çağırılması memlekette görülmüş bir olay değildir. Basın Savcılığı'nın dosyasının Asayiş Büro'da ne işi var, anlamış değilim" dedi.

DAHA ÖNCE DE KİTABI SATMAMIŞLARDI

Öte yandan bir süre önce de kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle bilinen Kalyon Holding’e bağlı D&R’nin “Menzil’in Kasası” kitabını satmadığı anlaşılmıştı.

Ülke genelinde 200’ün üzerine şubesi olan D&R, kitabı satın almak isteyenlere “Stoklarında bulunmadığını” ifade ediyor.