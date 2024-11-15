Menzil ülkeyi kuşatıyor!

Devlet içerisinde hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nde sular durulmuyor. Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki ölümünün ardından oğulları arasında miras kavgası devam ediyor. Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede miras kavgasına tutuştu.

Yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen Menzil’in milyarlarca liralık serveti, şirketleri ve gayrimenkulleri bir türlü paylaşılamadı. Son olarak miras anlaşmazlığında çözüm için "şeriat mahkemesi" kurulduğu açıklandı. Şeriat mahkemesine “Molla Nezir, Molla Abdurrahman ve Molla Şeyhmus” adında üç cemaat mensubunun hakemlik edeceği açıklandı.

SOSYAL MEDYADA YAYIMLANDI

Bu süreçte, şeriat mahkemesine başkanlık eden isimler, Menzil’in liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni ile görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ses kaydı, fotoğraf ve videoları bazı cemaat mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan ses kayıtlarında Saki Elhüseyni’nin şu sözleri dikkat çekiyor: “FETÖ ile bunların (kardeşlerini kastediyor) patronları aynı. Biri himmet parası topladı biri (kardeşleri) teberru parası topladı. 15 aydır dükkanlardan bir hesap alamadım. Ben onlarla (kardeşleri) camide bile yan yan görünmek istemiyorum. İllallah ettim ben onlardan.

‘BU İŞİ ERDOĞAN ÇÖZECEK’

Bunları mahkemeye intikal ettireceğim ama öyle şeyler yapmışlar ki profesörlere söylüyoruz ‘yapacak bir şey yok’ diyorlar. Bu iş (miras kavgası) Cumhurbaşkanı’na gitti. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu işi düzeltecek. Değeri 17 milyar TL’yi aşan gayrimenkul ve şirket var. Bunun 10’u onlarda (kardeşlerinde) 7’si bizde. Avrupa’nın yüzde 90’ı onlarda. Fransa’da ev var… Almanya’da bizim iki, üç tane evimiz var ve başka şeyler de var. Bin 500 ün üzerinde dergah, 5 bin kiralık yer var.

‘VALİ SANAYİ İMARI VERDİ’

Sanayi imarı çıkarttık (neresi olduğu anlaşılmadı) o vali zamanında. Şimdi hayattaysa Allah uzun ömür versin. Bir şirket kurmuşlar tapuları onun üzerine yapmışlar. Şebeke bunlar. Adamları ‘büyüğümüz emretti’ diyerek dergahları sokmadılar, Bursa’da Kuran kursunun sularını kestiler. Büyüğünüz kimdir? Ejderha mı, Nemrut mu, bilmemiz lazım. Onlar söylemiyor ama ben söyleyeyim büyükleri Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek…

‘VAKFA 350 TAPU DEVREDİLDİ’

Bunlar (kardeşleri) yalancı. Avrupa’daki dergahlara da neler neler yaptılar. Bunları her yerde şikâyet edeceğim. Bütün Avrupa’da dört, beş şirket kurmuşlar. Dergahları şirketlere devretmişler. Şimdi oralara insanları sokmuyorlar. Ne zaman ki babamın hastalığının ağır olduğunu gördüler ondan sonra katran gibi girdiler. Ümmetin malını kaçırdılar.”